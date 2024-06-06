Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Sağlık Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Sağlık Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla yapımı devam eden İl Sağlık Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Vali Varol, İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz ve sağlık müdürlüğü yöneticileriyle birlikte binayı gezip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Varol, burada çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek bu önemli sağlık yatırımının Adıyaman'a hayırlı olmasını temenni etti.

06.06.2024 17:39
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Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımı devam eden İl Sağlık Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Vali Varol, Vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla yapımı devam eden sağlık müdürlüğü binasını ziyaret etti.

Burada İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz ve beraberindeki sağlık müdürlüğü yöneticileriyle binayı gezen Vali Varol, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Osman Varol, burada çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek bu önemli sağlık yatırımının Adıyaman'a hayırlı olmasını dilediğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Sağlık Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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