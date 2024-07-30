Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.

İş arayan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Osman Varol, iş arayan vatandaşlarımızı OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi. Vali Varol, valilik olarak vatandaşların işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN