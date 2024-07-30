Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşları dinleyerek, OSB'deki sanayi tesisleri ve özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlamak için talimatlar verdi. Vali Varol, işsizlik sorununu çözmek ve istihdamı artırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

30.07.2024 17:15
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Adıyaman Valisi Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi.

İş arayan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Osman Varol, iş arayan vatandaşlarımızı OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi. Vali Varol, valilik olarak vatandaşların işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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