Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarını inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarını inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman merkez İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konut alanında incelemelerde bulundu. Vali Varol, konutlarda ve alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve geleceğe umutla yükselen bu yeni yaşam alanının Adıyaman'ın güvenli ve güçlü bir şekilde yeniden imar edilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

26.05.2024 14:45
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Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Adıyaman merkez İndere (Zey) bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konut alanına gelen Vali Osman Varol, burada hem konutlarda hem de alanda incelemeler yaptı. 200 Dönüm arazi üzerine 826 blok, 16 bin 433 daire olarak inşa edilen kalıcı deprem konutlarını inceleyen Vali Varol aynı zamanda çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı.

Adıyaman'ı geleceği sağlam bir zemin üzerine daha güvenli ve daha güçlü bir şekilde yeniden imar edilirken geleceğe dair umutları yeşerttiklerini dile getiren Vali Osman Varol, "Yaşadığımız afetin acılarını bir nebze olsun unutmak ve yeni bir hayata adım atmak üzere Adıyaman'ın yeni yaşam alanı İndere kalıcı deprem konutları geleceğe umutla yükseliyor. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve yatay mimarinin esas alındığı kalıcı konutlarımızın bir an önce tamamlanması çalışmalar aralıksız devam ediyor. Mimari yapıları ve tasarımlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun bir şekilde inşa edilip yaşam kalitesini artıracak kalıcı deprem konutlarımızın ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

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