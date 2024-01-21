Adıyaman Valisi Osman Varol, pazarcı esnaflarının taleplerini dinledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki pazarcı esnaflarının taleplerini dinledi.

Haftanın her günü kentin belirli noktalarına kurulan semt pazarındaki esnaflarla bir araya gelen Vali Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı eşlik etti. Vali Osman Varol, pazarcılarla tek tek tokalaşarak onların taleplerini dinledi. Alışverişe gelen vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Varol, kendine iletilen talepleri de not aldırdı. - ADIYAMAN