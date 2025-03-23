Adıyamanlı Zeynep Teyze'den Erdoğan'a: "Senin Diploman Var Mı?" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyamanlı Zeynep Teyze'den Erdoğan'a: "Senin Diploman Var Mı?"

Adıyaman’da Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan oylamada 83 yaşındaki Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Senin diploman var mı?” diye seslendi. Sandık başında Kürtçe konuşan Zeynep Teyze, İmamoğlu’na da “Başkan, korkma, arkandayız” diyerek destek verdi.

23.03.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(ADIYAMAN)- Adıyaman'da Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan oylamada 83 yaşındaki Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Senin diploman var mı?" diye seslendi. Sandık başında Kürtçe konuşan Zeynep Teyze, İmamoğlu'na da "Başkan, korkma, arkandayız" diyerek destek verdi.

Şu ana kadar 20 bini aşkın kişi oy kullandı

Adıyaman'da Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını oylamak için kurulan 26 sandıkta oy kullanma işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 20 bini aşkın kişinin oy kullandığı süreçte, her yaştan yurttaş sandıklara yoğun ilgi gösterdi. Can Düğün Salonu'nda sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi dikkat çeken anlara da sahne oldu.

Bu anlardan biri, 83 yaşındaki Zeynep Teyze'nin sandık başında söyledikleri oldu. Yürüyerek sandığa gelen ve oyunu kullandıktan sonra kürsü önünde duygularını paylaşan Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Sor ona, senin diploman var mı?" dedi.

"Başkan korkma seni çıkaracağız"

Ardından Kürtçe olarak Ekrem İmamoğlu'na seslendi: "Başkan, korkma… Biz seni çıkaracağız, arkandayız."

Adıyaman'daki oy verme işlemi 19.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyamanlı Zeynep Teyze'den Erdoğan'a: 'Senin Diploman Var Mı?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:52:06. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyamanlı Zeynep Teyze'den Erdoğan'a: "Senin Diploman Var Mı?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement