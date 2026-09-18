Adıyamanlılar Vakfı'nın yaptırdığı 16 derslikli imam hatip ortaokulu açıldı - Son Dakika
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Adıyamanlılar Vakfı'nın yaptırdığı 16 derslikli imam hatip ortaokulu açıldı

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Adıyamanlılar Vakfı\'nın yaptırdığı 16 derslikli imam hatip ortaokulu açıldı
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Adıyaman'da Adıyamanlılar Vakfı tarafından yaptırılan 16 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulu törenle hizmete açıldı. Ana sınıfı, kütüphane ve atölyelerin bulunduğu okulun açılışına Vali Abdullah Küçük ve protokol üyeleri katıldı.

Adıyaman'da, özel bir vakıf tarafından yaptırılan 16 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulu törenle hizmete açıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan özel bir vakıf tarafından Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Caddesi üzerinde inşa edilen Adıyamanlılar Vakfı Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. 16 derslikten oluşan okulda ana sınıfı, kütüphane, tasarım beceri atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi ve çok amaçlı salon yer alıyor.

Açılış programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, vakıf yönetimi, STK temsilcileri, eğitim camiası ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okulun kente kazandırılmasından dolayı Adıyamanlılar Vakfı'na teşekkür ederek, yapılan yatırımın çocukların geleceği adına önemli olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar da yaptıkları konuşmalarda, kente kazandırılan eğitim yatırımı nedeniyle vakıf yönetimine teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, Adıyamanlılar Vakfı'nın yıllardır öğrencilere burs desteği sağladığını, sosyal sorumluluk projeleriyle de önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra okulu dolaşarak sınıf ve atölyelerde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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