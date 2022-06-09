ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
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ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı

09.06.2022 11:32
ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatları ile kurulan ve akademik ve idari personellerden oluşan Arama-Kurtarma Ekibi, gerçekleşen eğitimlerini tamamladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatları ile kurulan ve akademik ve idari personellerden oluşan Arama-Kurtarma Ekibi, gerçekleşen eğitimlerini tamamladı.

AFAD tarafından akreditasyon çerçevesinde verilen eğitimde, ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Arama Kurtarma Ekibinde yer alan 18 akademik ve idari personel katıldı. Arama-Kurtarma Ekibi; Tematik Seminer, Tehlikeli madde (KBRN), İnsani Yardım ve Psikososyal Destek başlıkları altında eğitim aldılar. Ekip, ADÜ bünyesinde kurulan İlkyardım Eğitim Merkezi'nde 16 saatlik teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimlerinin ardından beş gün süren Hafif Arama Kurtarma ve Harita Pusula GPS eğitimlerini teorik ve uygulamalı olarak Aydın AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde sınav ile tamamladı.

Beş günlük eğitimin üç gün süren yüz yüze kısmında hafif arama kurtarma çalışmalarında kullanılan tüm alet, teknik ekipman ve donanımı tanıyan ekip üyeleri, dağcılık ve arama kurtarma çalışmalarında gerekli tüm düğüm teknikleri öğrendi. Ayrıca ekip, arama kurtarma çalışmalarını AFAD Başkanlığı'nın gereksinim duyduğu kategoride sürdürebilmeleri için gerekli saha tatbikatlarını da oldukça geniş çerçeveli bir şekilde gerçekleştirdi. - AYDIN

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı
ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı
ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Arama Kurtarma Ekibi üyeleri akreditasyon eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

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