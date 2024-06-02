ADÜ Atça ve Yenipazar Meslek Yüksekokulları Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
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ADÜ Atça ve Yenipazar Meslek Yüksekokulları Mezunlarını Uğurladı

ADÜ Atça ve Yenipazar Meslek Yüksekokulları Mezunlarını Uğurladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu ve Yenipazar Meslek Yüksekokulu, 2023-2024 Akademik Yılı mezunlarını törenlerle uğurladı. Mezuniyet törenlerinde yapılan konuşmalarda, meslek yüksekokullarının önemi vurgulandı ve öğrencilere başarılar dileyerek, geleceklerine yönelik umutlar verildi.

02.06.2024 14:08
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atça Meslek Yüksekokulu ve Yenipazar Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Akademik Yılı Mezunlarını uğurladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu sürdürerek, mezunlarını iş hayatına ve topluma kazandırmaya devam ediyor. Atça ve Yenipazar Meslek Yüksekokulları öğrencileri düzenlenen törenleri ile başarılarını kutladı. Atça'daki mezuniyet töreninde konuşan ADÜ Atça MYO Müdürü Doç.Dr.Kemal Ramazan Haykıran, "Meslek yüksekokulları, yükseköğretimde önemli yeri olan kurumlar arasında yer almaktadır. 2 yıllık ön lisans eğitimi verilen bu kurumların amacı sektöre kalifiye ara eleman yetiştirmektir. Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir. Bugün sizleri buradan gerçek hayata uğurluyoruz. Ancak okulumuzu her zaman kendi eviniz olarak hatırlamanızı isterim. Her türlü ihtiyacınızda kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır, hocalarınızın da her zaman sizlerin yardımına koşacaklarına eminim. Diplomalarınız umutlarınıza yol olsun" dedi.

Yenipazar MYO'da mezunlarını uğurladı

ADÜ Yenipazar MYO bahçesinde düzenlenen törende konuşan Yenipazar MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Mustafa Karca, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ülkemizin geleceğini inşa etmek üzere okulumuzdan yolcu ediyoruz. Finans programları ağırlıklı olan okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin ülkemizin geleceğine yön vereceğini umuyoruz. Eğitimleri sürecinde öğrenciliklerimizin gösterdikleri bireysel çabaları takdire şayan. Mezun olmayı hak etmiş tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, öğrencilerimizin yetişmesinde büyük pay sahibi olan kıymetli ailelerine ve kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından mezuniyet programları, dereceye giren öğrencilere protokol tarafından başarı belgeleri ve plaket takdim edilmesi akabinde öğrencilerin kep atma seremonisi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Atça ve Yenipazar Meslek Yüksekokulları Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika

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