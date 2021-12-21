ADÜ'de acil sağlık hizmetlerindeki yenilikler konuşuldu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) iş birliği ile 20-22 Aralık Paramedikler Haftası kapsamında düzenlenen 'Acil Sağlık Hizmetleri Alanındaki Yenilikler II Sempozyumu' Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda gerçekleşti.

Sempozyum Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Genel Başkanı Hasan Basri Kızıldağ'ın açılış konuşmaları ile başladı. Sempozyumda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici 'UMKE-112 ASHİ İşleyişi; Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile ATT ve Paramediklerin Güncel Yetki ve Sorumlulukları', Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Nesrin Oğurlu 'Paramedik Eğitiminde Simülasyon ve Önemi' ve PARHAD Yönetim Kurulu Üyesi Paramedik Harun Özkan ise 'Hastane Öncesi Ultrason Kullanımı' konulu sunumları ile dinleyicilere bilgi verdi.

Yoğun ilgiyle gerçekleşen sempozyum, öğrencilerin soru ve geri bildirimlerinin ardından konuşmacılara katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Sempozyuma, Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Burak Görür, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Mehmet Yılmaz, PARHAD Genel Başkanı Hasan Basri Kızıldağ, PARHAD Yönetim Kurulu Üyesi Paramedik Harun Özkan, PARHAD Yönetim Kurulu Üyesi Paramedik İbrahim Gökçe, Söke Sağlık Hizmetleri MYO ve Aydın Sağlık Hizmetleri MYO akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. - AYDIN