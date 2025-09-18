ADÜ’de Akademik Yıl Toplantısı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) yeni dönem hazırlıkları sürerken, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığında yapılan toplantıda akademik yıl hazırlıkları görüşüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığında Kurumsal Akreditasyon ve Akademik Yıl toplantısı gerçekleştirildi. Senato Salonu'nda yapılan toplantıda kurumsal akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak sürecin işleyiş takvimi paylaşıldı. Bu kapsamda senatoda, 2024 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) incelendi. Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Cemal İyem akreditasyon süreci ve kurum iç değerlendirme raporuna ilişkin genel değerlendirmelerde bulunurken, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Enes Berhudan Kökerer de 2024 yılı KİDR raporunun ayrıntılarını sundu. Toplantıda ayrıca, 2025-2026 akademik yılı öncesinde üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile senato üyeleri katılım sağladı. - AYDIN