ADÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

ADÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
24.06.2026 11:35
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından zeybek gösterisi gerçekleştirilmesiyle, fakülte Dönem Birincisi Esra Örgün, mezunlar adına yaptığı konuşmada eğitim hayatı boyunca kendilerine destek olan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür ederek mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Aydın Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Veli Özgen Öztürk, yaptığı konuşmada mezunları tebrik ederek meslek yaşamlarında etik değerlere, bilimsel gelişime ve hasta odaklı yaklaşıma bağlı kalmalarının önemine dikkat çekti. Türk Diş Hekimleri Birliğinin ve odaların genç meslektaşların her zaman yanında olacağını belirten Prof. Dr. Öztürk, mezunlara başarılarla dolu bir meslek hayatı diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Keleş ise konuşmasında, Fakültenin 8. dönem mezunlarını uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Fakültenin eğitim kalitesini artırmaya yönelik altyapı ve dijitalleşme çalışmalarına değinen Prof. Dr. Keleş, mezunların bilimsel düşünceden, etik değerlerden ve mesleki dayanışmadan ödün vermeden görev yapacaklarına inandığını belirtti. Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan akademik ve idari personele ile ailelere teşekkür eden Prof. Dr. Sultan Keleş, mezunlara başarılarla dolu bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Yıllar süren özverili çalışmalarının ardından mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin mutluluğunu paylaşan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, yaptığı konuşmada Diş Hekimliği Fakültesinin 8. dönem mezunlarını tebrik ederek, mezuniyetin yalnızca bir diplomanın değil, aynı zamanda insan sağlığına hizmet edecek saygın bir mesleğin sorumluluğunu üstlenmenin de başlangıcı olduğunu ifade etti.

ADÜ'nün çağın gerektirdiği eğitim ortamlarını sunma hedefi doğrultusunda eğitim, araştırma ve fiziki altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Cemal İyem, Diş Hekimliği Fakültesinin gelişimi için gerçekleştirilen çalışmaların önemli kazanımlar sağladığını vurguladı. Mezunların bilimsel gelişmeleri takip eden, etik değerlere bağlı ve insan odaklı sağlık profesyonelleri olarak ülkemize değer katacaklarına inandığını dile getiren Prof. Dr. Cemal İyem, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan akademik ve idari personele teşekkür ederek aileleri de fedakarlıkları dolayısıyla kutladı. Konuşmasını mezunlara sağlıklı, başarılı ve onurlu bir meslek hayatı temennisinde bulunarak tamamladı.

Tören, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti. Ardından tüm mezunlara diplomaları verildi. Diş Hekimliği Hekimlik Andı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen kep atma seremonisiyle mezuniyet töreni sona erdi.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Keleş, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Selin Yeşiltepe, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Veli Özgen Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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