ADÜ Hastanesi Otopark Düzenlemesi İncelendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde yaşanan otopark yoğunluğunu azaltmaya yönelik başlatılan otopark ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürerken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen planlamalar hakkında bilgi aldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hastane yerleşkesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) alanında yapımı devam eden otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi. İncelemelere ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, Genel Sekreter Yardımcısı V. Mesud Türkyılmaz ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ferhat Şirinyıldız da eşlik etti. İncelemeler kapsamında hasta ve hasta yakınlarının hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler, hastane yerleşkesindeki trafik akışının iyileştirilmesi, otopark kapasitesinin artırılması ve çevre düzenlemesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının hastane hizmetlerine daha rahat erişebilmesi amacıyla fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yapılacak düzenlemelerle birlikte hastanede daha düzenli, güvenli ve işlevsel bir hizmet ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Kent, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini kaydetti.