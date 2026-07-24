ADÜ Hastanesi Otopark Düzenlemesi İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADÜ Hastanesi Otopark Düzenlemesi İncelendi

ADÜ Hastanesi Otopark Düzenlemesi İncelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Kent, hastane otoparkı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde yaşanan otopark yoğunluğunu azaltmaya yönelik başlatılan otopark ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürerken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen planlamalar hakkında bilgi aldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, hastane yerleşkesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) alanında yapımı devam eden otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi. İncelemelere ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, Genel Sekreter Yardımcısı V. Mesud Türkyılmaz ile Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ferhat Şirinyıldız da eşlik etti. İncelemeler kapsamında hasta ve hasta yakınlarının hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler, hastane yerleşkesindeki trafik akışının iyileştirilmesi, otopark kapasitesinin artırılması ve çevre düzenlemesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının hastane hizmetlerine daha rahat erişebilmesi amacıyla fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yapılacak düzenlemelerle birlikte hastanede daha düzenli, güvenli ve işlevsel bir hizmet ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Kent, çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hastane, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ Hastanesi Otopark Düzenlemesi İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Macaristan Başbakanı’na canlı yayında tükürüklü saldırı Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi
Hava aracı turistlerin üzerine düştü Hava aracı turistlerin üzerine düştü
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 15:15:25. #7.13#
SON DAKİKA: ADÜ Hastanesi Otopark Düzenlemesi İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.