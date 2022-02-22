ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak - Son Dakika
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ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak

22.02.2022 17:51
ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrenci Uygulama Haber Sitesi e-gztADÜ, gzt.adu.edu.tr linki üzerinden yayın hayatına başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğrenci Uygulama Haber Sitesi e-gztADÜ, gzt.adu.edu.tr linki üzerinden yayın hayatına başladı.

Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu haberlerin yayınlanacağı sitede, yaşamdan kültür-sanata, spordan sağlığa, araştırma haberden röportaja kadar birçok haber yer alacak. Ders kapsamında yapılan haberlerin de yer alacağı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini Doç. Dr. Ali Emre Dingin, Yazı İşleri Müdürlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan, Editörlüğünü ise Öğr. Gör. Aslıhan Topal, Arş. Gör. Samet Akveran, Dilan Azizoğlu, Gamze Doğan ve Atakan Başpehlivan tarafından üstlenildi. Site tasarımı ve kodlaması ise Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Sorumlusu Çağrı Kesen tarafından yapıldı. Öğrenciler e-gztADÜ'de yayınlanan haberlerini TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ve Genç İletişimciler Yarışması gibi birçok yarışmaya gönderebilecek. Öğrenciler bu site sayesinde hem deneyim kazanacak hem de burada yaptıkları çalışmaları özgeçmişlerinde gösterebilecek.

Haber sitesi aynı zamanda mobil uyumlu şekilde tasarlanarak akıllı telefonlardan da kolaylıkla takip edilebilecek. - AYDIN

ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak
ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak

YORUMLAR
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Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ADÜ'lü öğrenciler kendi haberlerini ADÜ Haber Sitesi üzerinden yayınlayacak - Son Dakika
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