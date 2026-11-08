ADÜ'nün Tralleis gezisinde öğrenciler antik kenti kazı başkanı rehberliğinde tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ADÜ'nün Tralleis gezisinde öğrenciler antik kenti kazı başkanı rehberliğinde tanıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADÜ\'nün Tralleis gezisinde öğrenciler antik kenti kazı başkanı rehberliğinde tanıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ADÜ'nün 'Tralleis'i Geziyorum' programında öğrenciler ve vatandaşlar, Tralleis Antik Kenti'ni Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez rehberliğinde gezdi. Katılımcılar, geziden önce 'Haydi Çocuklar Tralleis'e' animasyonunu izleyip kazı çalışmalarını uzmanından dinledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen "Tralleis'i Geziyorum" programına katılan öğrenciler ve vatandaşlar, kentin binlerce yıllık tarihine ışık tutan Tralleis Antik Kenti'ni yakından tanıma fırsatı buldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, ADÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişimi Ofisi tarafından gerçekleştirilen programda, üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile farklı akademik birimlerde öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve Genel Sekreter Vekili Tanfer Bilge de katıldı.

Antik kent gezisi öncesinde katılımcılara, Tralleis'in tarihini, kültürel mirasını ve döneminin özelliklerini anlatan "Haydi Çocuklar Tralleis'e" adlı animasyon filmi izletildi. Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında hazırlanan animasyonla, öğrencilerin antik kentin tarihini görsel anlatımla daha yakından tanımaları sağlandı.

Gösterimin ardından Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı ve ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez'e bilimsel çalışmaları ve antik kentin tarihi mirasının gün yüzüne çıkarılmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Program, Prof. Dr. Murat Çekilmez'in rehberliğinde gerçekleştirilen antik kent gezisiyle devam etti. Çekilmez, katılımcılara Tralleis'in tarihi geçmişi, arkeolojik önemi, mimari yapıları ve bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan eserleri ve yapı kalıntılarını inceleyen öğrenciler, Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliğini yerinde görme imkanı buldu.

Kazı çalışmaları hakkında doğrudan bilgi alan öğrenciler, arkeolojik araştırma süreçlerini uzmanından dinleyerek teorik bilgilerini saha deneyimiyle pekiştirdi. Özellikle Gazetecilik Bölümü öğrencileri açısından gezi, bilim haberciliği ile kültür-sanat gazeteciliği alanlarında da önemli bir deneyim oldu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
15 katlı binada korkutan yangın Kendi imkanlarıyla kurtuldular 15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 17:05:44. #7.13#
SON DAKİKA: ADÜ'nün Tralleis gezisinde öğrenciler antik kenti kazı başkanı rehberliğinde tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android