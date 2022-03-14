ADÜ öğrencisi Karahan Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
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ADÜ öğrencisi Karahan Avrupa Şampiyonu oldu

14.03.2022 13:20
ADÜ öğrencisi Karahan Avrupa Şampiyonu oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alperen Karahan, Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 19.81 derecesi ile U23 erkekler gülle atmada Avrupa Şampiyonu oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alperen Karahan, Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 19.81 derecesi ile U23 erkekler gülle atmada Avrupa Şampiyonu oldu.

ADÜ'yü uluslararası alanda başarı ile temsil eden Alperen Karahan'ı tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Şampiyonlar Okulu olarak anılan Spor Bilimleri Fakültemiz başarıları ile gururlandırmaya devam ediyor. Öğrencimiz Alperen Karahan'ı tebrik ediyor bu başarıda emeği olan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Portekiz, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ öğrencisi Karahan Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika


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