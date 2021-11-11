Üye Girişi
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı - Son Dakika

ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı

11.11.2021 08:55
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Genç Ol ADÜ Topluluğu'nun Tralleis Antik Kent gezisine katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Genç Ol ADÜ Topluluğu'nun Tralleis Antik Kent gezisine katıldı.

Tralleis Antik Kenti'nin Aydın'ı temsil eden önemli bir değer olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem verdiğini ifade etti. Genç Ol ADÜ Topluluğu Başkanı Emre Çetin, katılım ve desteklerinden dolayı Rektör Aldemir'e teşekkür ederek, "Düzenlediğimiz gezi ile üniversitemiz öğrencilerinin; Aydın ilini tanımasını, kültürel ve tarihi değerlerini görmesini amaçladık" dedi.

Arkeolog rehber eşliğinde gerçekleşen gezide; antik kentin tarihsel ve kültürel geçmişi, kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan yapılar katılımcılara anlatıldı. Gezi, bölgeye ev sahipliği yapmış olan medeniyetler hakkında bilgi verilmesinin ardından sona erdi.

Gezide ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. M. Umut Tuncer ve Genç Ol ADÜ Topluluğu üyeleri yer aldı. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti 08:37 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı 08:09 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 07:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü 00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Erbakan'ın 00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti 22:53 Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

Son Dakika Haberleri
08:36 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak
08:08 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü
00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış         
08:54
Manisa'da müftlük vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ezan saatini değiştirdi Manisa'da müftlük vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ezan saatini değiştirdi         
08:35
Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak         
08:13
Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü         
08:06
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü         
21:33
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 08:59:39. #1.13#
SON DAKİKA: ADÜ Rektörü Aldemir, antik kent gezisine katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement