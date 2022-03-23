ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı - Son Dakika
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ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı

23.03.2022 14:18
ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl ve Söke İlçe Yönetimini ağırladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl ve Söke İlçe Yönetimini ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, il ve ilçe yönetimi ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'a nezaket ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Başkanı Ömer Akalın, Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş ve beraberindeki on kişilik heyet ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk Dünyası, Söke'nin ve Aydın'ın kültürel zenginliklerine dair fikir alışverişinde bulunulup, Türklüğe dair akademi merkezli etkinliklerin önemine ve milli hassasiyetlerde siyaset üstü davranılmasının önemine işaret edildi.

Yerelden evrensele Türk kültürünün renklilikleri ile zenginliğinin vurgulandığı ziyarette Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Şipal ve Fakülte Sekreteri Ufuk Göverci de hazır bulundu. - AYDIN

ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı

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Milliyetçi Hareket Partisi, İşletme Fakültesi, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Söke İşletme Fakültesi, MHP teşkilatını ağırladı - Son Dakika


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