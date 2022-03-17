ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı

17.03.2022 10:49
ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın (IVSA AYDIN) Topluluğu, Polonya'nın Olsztyn University of Warmia and Mazury in Olsztyn Üniversitesi'nden Ivsa Olstyn ekibini ağırladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın (IVSA AYDIN) Topluluğu, Polonya'nın Olsztyn University of Warmia and Mazury in Olsztyn Üniversitesi'nden Ivsa Olstyn ekibini ağırladı.

Ivsa öğrenci grup değişimi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Ivsa Olstyn Topluluk Üyeleri ADÜ'nün ve Veteriner Fakültesi'nin yanı sıra Türk kültürünü ve Aydın şehrini yakından tanıma fırsatı buldular. Etkinlik kapsamında Üniversite öğretim üyeleri tarafından 'Tavşan ve Ginepiglerde Ultrasonografik Muayene', 'Kısrakta Jinekolojik Muayene ve Günlük Bakım', Deney Hayvanlarında Girişimsel Yaklaşım', '3D Baskının Veteriner Hekimlikte Kullanımı' dahil çeşitli konularda uygulamalı eğitimler düzenlendi. Yerli koyun ırklarımızdan olan Sakız Koyunu tanıtımı için Aydın Büyükşehir Belediyesi Sakız Koyunu Üretim Çiftliği ziyaret edildi. Ayrıca 'Arif Gürdal Tarım İşletmesi' ile 'İzmir/ Sasalı Doğal Yaşam Parkına' teknik geziler düzenlenerek hem misafir öğrencilere hem de IVSA AYDIN üyelerinin mesleki bilgilerine katkı sağlandı.

ADÜ'yü temsilen etkinliği düzenleyen ekibe başkanlık yapan Ivsa Aydın Öğrenci Topluluğu Başkanı Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İlayda Şen, öğrenci değişiminin kısa süreli de olsa hem mesleki eğitimine hem de farklı kültürler tanınması adına çok önemli katkılarının olduğunu ifade etti. Ivsa Aydın topluluğu bünyesinde yapılacak etkinliklere katılım sağlamalarını tüm arkadaşlarına tavsiye ettiği söyleyen Şen, misafirlere Türkiye'yi, Aydın'ı, ADÜ'yü ve fakülteyi en iyi şekilde tanıtabilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenci değişiminin bir sonraki aşamasında Polonya University of Warmia and Mazury in Olsztyn Üniversitesi'ne on iki Ivsa Aydın Öğrenci Topluluğu üyesi 12-18 Mayıs 2022 tarihlerinde ziyarette bulunacaklar. - AYDIN

ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı
ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı
ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı
ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı

YORUMLAR
500
Yaralı şahin tedavi altına alındı Yaralı şahin tedavi altına alındı Nazilli İİBF, lise öğrencilerini ağırladı Nazilli İİBF, lise öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner, Polonya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:28:39. #1.12#
SON DAKİKA: ADÜ Veteriner Fakültesi Polonyalı öğrenci topluluğunu ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement