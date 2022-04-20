ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi - Son Dakika
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ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi

20.04.2022 14:10
ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile ABD Tahıl Konseyi (US Grains Council) arasında gerçekleşen ikili mutabakat antlaşması rektörlük makamında imzalandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile ABD Tahıl Konseyi (US Grains Council) arasında gerçekleşen ikili mutabakat antlaşması rektörlük makamında imzalandı.

İmza töreninde, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ABD Tahıl Konseyi Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Direktörü Ramy H. Taieb, Global Ticaret Yöneticisi Reece H. Cannady, Türkiye Danışmanı İbrahim Sırtoğlu, Su Ürünleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve proje ekibi adına Prof. Dr. Deniz Çoban bulundu.

Uluslararası projelerin ADÜ'ye ve Ziraat Fakültesi'ne güç katacağını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, protokolün taraflar için hayırlı olmasını diledi.

Ziraat Fakültesi Dekan v. Prof Dr. İbrahim Gençsoylu çalışmanın desteklenmesi için fakülte olarak her türlü konuda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Araştırma projesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yem rasyonlarına, farklı seviyelerde DDGS ilavesi üzerine denemeler yapılacağını belirten Proje Lideri Prof. Dr. Deniz Çoban, "DDGS, mısırın kuru işleme yan ürünü olup, yüksek enerji ve protein taşıyan bir hammaddedir. Tüm dünyada hayvan yemlerinde kullanımı üzerine çalışmalar bulunmakta olup, balık yetiştiriciliğinde özellikle çipura, levrek ve alabalık yetiştiriciliğindeki yemlere ilavesi üzerine çalışmalar ya yoktur ya da çok sınırlıdır. Çalışmanın tüm finansmanını Kuzey Dakota Mısır Konseyi (North Dakota Corn Utilization Concil) ile ortaklaşa ABD Tahıl Konseyi (USGC) sağlayacak olup uzun soluklu bir çalışma olması planlanmaktadır. Yapılan mutabakat anlaşması çeşitli bilimsel çalışmalar yapılacak ve su ürünleri sektöründe çalışanlara eğitimler verilmesi de planlanacaktır" sözleriyle protokol hakkında bilgi verdi.

İmza törenin ardından Ziraat Fakültesi'ne gerçekleşen ziyarette, Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, fakülte hakkında bilgi verdi ve çalışmanın yapılacağı üniteler gezildikten sonra plaket takdimi gerçekleşti. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi
ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi
ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Ziraat Fakültesi ile Amerikan Tahıl Konseyi arasında proje anlaşması gerçekleştirildi - Son Dakika


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