AFAD'dan SUBÜ'ye teşekkür ziyareti - Son Dakika

AFAD İl Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında hazırlanan yürürlüğe giren rapor için SUBÜ'ye bir teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından illerde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanmasına yönelik yayımlanan genelge kapsamında Sakarya'da yürürlüğe giren planın çalışmalarına katkı sağladı. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SUBÜ'yü ziyaret ederek destekleri nedeniyle Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İsa Vural, Dr. Osman Kırtel, Dr. Gökhan Dok ve Dr. Abdulkadir Özden'e teşekkür etti. Ayrıca yürürlüğe giren raporu takdim etti. SUBÜ, raporun izlenme sürecinde de AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya devam edecek.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sakarya İRAP çalışmaları kapsamında deprem ve zemin sıvılaşması, heyelan, sel, su baskını, taşkın, kuraklık, orman ve kentsel yangınlar ile endüstriyel kazalar ve teknolojik afetler başlıkları altında incelemeler yapıldı. SUBÜ, düzenlenen iki çalıştayda 'Deprem ve Zemin Sıvılaşması' oturumlarının moderatörlüğünü üstlendi. İlk çalıştayda mevcut durum analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler ele alındı. Afet senaryoları üzerinde çalışıldı.

Yapısal önlemler ile yapısal olmayan önlemler masaya yatırıldı. 2'nci çalıştayda ise amaç, hedef ve eylemler tartışılarak yapılacak eylemler ile ilgili sorumlu kurum/kuruluşların ve gerçekleştirme döneminin belirlenmesi ve eylemlerin öncelik sıralarının belirlenmesi konularında çalışmalar yürütüldü yürütüldü. SUBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdulkadir Özden ise ulaştırma ile ilgili konularda destek sağladı. - SAKARYA