AFAD: "Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır" - Son Dakika
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AFAD: "Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır"

10.07.2022 15:13
AFAD: "Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana geldiğini ve 70 dairenin su tahliyesinin yapıldığını, Pınar Mahallesi'nde derenin taşması ile mahsur kalan vatandaşların da güvenli bölgelere...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana geldiğini ve 70 dairenin su tahliyesinin yapıldığını, Pınar Mahallesi'nde derenin taşması ile mahsur kalan vatandaşların da güvenli bölgelere nakledildiğini bildirdi.

AFAD, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul geneline son 24 saatte 20-142 kilogram metrekare yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Yağışların yoğun olduğu bölgelere Sarıyer- Maslak 142.3 kilogram metrekare, Büyükçekmece'ye 122.6 kilogram metrekare, Eyüpsultan'a 112.8 kilogram metrekare ve Beykoz'a 112.3 kilogram metrekare yağış düşmüştür. İstanbul il genelinde 797 ihbar yapılmıştır. Esenyurt ilçesi ile ilgili 266 ihbar alınmıştır. İl genelinde ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında su basması olayları meydana gelmiştir. İlk alınan bilgilere göre Esenyurt ilçesinde 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir. 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır" denildi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle derenin taştığı, mahsur kalan vatandaşların bölgeye sevk edilen ekiplerce güvenli bölgelere nakledildiği belirtilen açıklamada, Sakarya ve Bursa İl AFAD Müdürlüklerinden bölgeye takviye ekip ve ekipman görevlendirmesi yapıldığının altı çizildi. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla ekip görevlendirildiği bildirildi. Kızılay ve DSİ Genel Müdürlüğünden de bölgeye ekiplerin sevk edildiği ve bölgede çalışmalara başlandığı kaydedilen açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda meteorolojik uyarı bulunan 6 il valisine (İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Düzce), ilçe kaymakamlarına, il ve ilçe belediye başkanlarına uyarı SMS'leri gönderilmiş, illerdeki ilgili kurumlar teyakkuza geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, İstanbul, Esenyurt, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AFAD: 'Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD: "Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır" - Son Dakika
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