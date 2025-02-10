AFAD Teknoloji Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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AFAD Teknoloji Yarışması Başvuruları Başladı

AFAD Teknoloji Yarışması Başvuruları Başladı

İnsanlık yararına teknoloji yarışması için başvurular 20 Şubat'a kadar devam ediyor.

10.02.2025 15:31
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İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde AFAD yürütücülüğünde düzenlenecek. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurulara Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da katılabiliyor. Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 milyon TL'yi aşan ödüller takdim edilecek.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarıldığı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması başvuruları devam ediyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında AFAD yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.

Yarışma, projelerin yararlılığı, topluma katkısı ve hayatı kolaylaştırma potansiyeline göre değerlendirilecek. Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvuruda bulunabiliyor. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurular çerçevesinde katılımcılar bireysel olarak ya da ekip halinde yarışmaya katılım sağlayabilirken, mezun seviyesindeki firmalar ve girişimler de projeleriyle İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yer alabilecek.

İki farklı yarışma kategorisinde 1 milyonun üzerinde ödül verilecek

İnsanlık yararına teknoloji yarışmasında yarışmacılar afet yönetimi ve sağlık teknolojileri olmak üzere 2 farklı kategoride yarışıyor. Yarışma kapsamında, sağlık ve ilk yardım ile afet yönetimi alanlarında karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler sunan, hayatı kolaylaştıran ve milli kaynaklarla geliştirilen projeler ödüllendirilecek. Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 milyon TL'yi aşan ödüller takdim edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AFAD Teknoloji Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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