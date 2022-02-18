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Afet eğitim çalışmalarına ağırlık - Son Dakika

Afet eğitim çalışmalarına ağırlık

18.02.2022 09:47
Afet eğitim çalışmalarına ağırlık

Doğu Anadolu fay hattının geçmesinden dolayı riskli il olan Malatya'da, afetlere hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veren Afet ve Acil Durum (AFAD) Malatya Müdürlüğü görevlileri, son bir haftada da değişik yer ve kurumlarda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

Doğu Anadolu fay hattının geçmesinden dolayı riskli il olan Malatya'da, afetlere hazırlıklı olunması konusunda eğitim çalışmalarına ağırlık veren Afet ve Acil Durum (AFAD) Malatya Müdürlüğü görevlileri, son bir haftada da değişik yer ve kurumlarda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

2022 afet tatbikat yılı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik afetlere hazırlık eğitimlerini sürdüren AFAD görevlileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde çocuk ve gençlere yönelik afetlere hazırlık bilgilendirmesi yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile koordineli olarak 4 kütüphanede afetlere hazırlık, AFAD Acil mobil uygulamasının tanıtımı, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. Malatya Park AVM'de de stant açarak vatandaşlara afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak konusunda bilgilendirme yapan görevliler tarafından, çocuklara afetlerde önlemleri anlatan boyama dergisi ve hikaye kitapları hediye edildi.

AFAD Malatya Müdürlüğü görevlileri tarafından son bir haftada değişik yer ve kurumlarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirerek, afetlere hazırlık noktasında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. - MALATYA

Afet eğitim çalışmalarına ağırlık
Afet eğitim çalışmalarına ağırlık
Afet eğitim çalışmalarına ağırlık

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Doğu Anadolu, Malatya, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afet eğitim çalışmalarına ağırlık - Son Dakika


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