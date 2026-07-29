Afrika'ya 35 Bin Euro'luk Eğitim ve Yardım - Son Dakika
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Afrika'ya 35 Bin Euro'luk Eğitim ve Yardım

Afrika\'ya 35 Bin Euro\'luk Eğitim ve Yardım
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Kalbiselim Derneği, Almanya'daki gönüllülerle Afrika'da 35 bin Euro'luk yardım ve eğitim desteği sağladı.

Almanya'daki gönüllülerinin destekleriyle Kalbiselim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2026 yılı içerisinde Afrika'nın farklı bölgelerinde 35 bin Euro'luk eğitim ve insani yardımla binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı.

Dernek tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanarak Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve Amme Cüzü hediye edildi. Ayrıca bin 300'den fazla aileye temel gıda kolisi de ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Yardım faaliyetleri, Gana'nın kuzeyindeki Berekum bölgesi ile Gana'nın güneyinde bulunan Nsawam, Chinto, Dobro, Okanta ve Adoagyiri bölgelerinde gerçekleştirildi.

Çalışmaların yerinde yürütülmesi ve ihtiyaçların doğrudan tespit edilmesi amacıyla Kalbiselim Derneği Almanya Temsilciliği'nden üç gönüllü ile Afrika'ya geldiklerini belirten Cihan Keskin, "Gönüllüler olarak yardım dağıtımlarını yerinde takip ederken eğitim faaliyetlerine de destek veriyoruz. Ayrıca Kalbiselim Derneği'nin eğitim odaklı çalışmaları yalnızca Gana ile sınırlı kalmadı. Togo'nun başkenti Lomé ve çevresindeki çeşitli köylerde de öğrencilere yönelik eğitim desteği kapsamında Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve Amme Cüzlerini dağıttık. Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı çalışmalara destek veren Almanya'daki gönüllülere ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim Desteği, Almanya, Afrika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afrika'ya 35 Bin Euro'luk Eğitim ve Yardım - Son Dakika

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