Afrodisias'ta "Türk Mutfağı Haftası"na 14 metrelik pide damga vurdu

21.05.2026 19:00  Güncelleme: 19:11
Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nde Türk Mutfağı ve Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 14 metrelik dev tahinli pide sergilendi, yerel lezzetler ikram edildi ve İzmir Devlet Opera ve Balesi konseri verildi.

Aydın'da "Türk Mutfağı" ve "Müzeler Haftası" dolayısıyla Afrodisias Antik Kenti'nde etkinlik gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki dünyaca ünlü antik kentte hem yerel lezzetler hem de 14 metrelik pide sergilendi.

Aydın'da 'Türk Müzeler Haftası' ve 'Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi'nde bulunan 2 bin 500 yıllık antik kent Afrodisias'ta etkinlik düzenlendi. Antik kentte ilk kez dünyanın en uzun pidesi ile birlikte ilçenin yerel lezzetleri sergilendi. 14 metrelik dev tahinli pide önce sergilendi ardından da konuklara ikram edildi. Etkinlik İzmir Devlet Opera ve Balesi Konseri ile son buldu.

Aydın Valisi Osman Varol'un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi görürken antik kentte ilk kez sergilenen 14 metrelik dev pide büyük ilgi gördü. Vali Varol'un açılış konuşmasının ardından pide kesim ve ikramı yapıldı. Karacasulu Pideci Halil İbrahim Köse ve ekibi tarafından hazırlanıp ikram edilen dev pide kısa sürede tüketildi.

Pide ikramının ardından, geleneksel keşkek dövme işlemi yapıldı. Vali Dr. Osman Varol, keşkek kazanının başına geçerek protokol üyeleri ile birlikte keşkek dövdü. Karacasu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan keşkeğin ardından Karacasu pidesi, kuru patlıcan dolması, bal, meşhur Karacasu tahin helvası, bazlama çöreği, ayran ikram edildi. Yaz aylarının vazgeçilmezi meşhur kar helvası ise sofranın en özel ikramı olarak misafirlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri el emeği ürünlerini sergilerken öte yandan Karacasu'nun kadim sanatlarından demircilik ve çömlek standı da görücüye çıktı. ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu ve zeytin-zeytinyağı firmaları da etkinlikte stant açtı.

"Bu etkinlikler, gastronomi ve mutfak kültürümüzü hatırlatma açısından da çok önemlidir"

Vali Varol, dünya kültür mirasında yer alan dünyanın en önemli kültür mirasının içinde çok güzel bir etkinlik yapıldığını ifade ederek, "Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında ülkemizin her yerinde 'bir sofrada miras temasıyla' gerçekleştirilen bu etkinliğin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Coğrafyaya, iklime ve toprak yapısına bağımlı olan mutfak kültürümüz, Anadolumuzun insan kültürü zenginliği kadar zengindir. Bereketiyle meşhur, antik kentleri ile meşhur ve ürettiği zengin ürünlerle meşhur ve zengin mutfak kültürü, paylaşım kültürü ve daha birçok insana bağlı yansımanın en önemeli kentleri arasında Aydın yer almaktadır. Bu kültürümüzü dünyanın beğenisine sunmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikler, gastronomi ve mutfak kültürümüzü hatırlatma açısından da çok önemlidir" dedi.

Aydın Valisi Osman Varol'la birlikte Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Denizli Çan Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Sağınç, il ve ilçe protokolü etkinliğe katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

