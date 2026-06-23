Afyon'un Ürünleri Şam'da Tanıtılacak - Son Dakika
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Afyon'un Ürünleri Şam'da Tanıtılacak

Afyon\'un Ürünleri Şam\'da Tanıtılacak
23.06.2026 17:06
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Yurdunuseven, Afyonkarahisar-Şam işbirliği için önemli temaslarda bulundu, ticaret köprüsü hedefleniyor.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın üretim gücü ve ürünlerinin Şam'da tanıtılacağını belirterek, gerçekleştirilen temasların iki şehir arasındaki ticaret hacmini artıracağını ifade etti.

Yurdunuseven, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kumartaşlı ve Afyonkarahisarlı iş insanlarıyla birlikte Şam'da önemli temaslarda bulundu. 26 Eylül'de gerçekleştirilecek Afyonkarahisar-Şam Gıda Fuarı öncesinde yapılan görüşmelerde, iki şehir arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması ve kalıcı bir ticaret köprüsü kurulması hedefleniyor.

Heyetin ilk duraklarından biri Şam ve Kırsalı Ziraat Odası oldu. Şam ve Kırsalı Ziraat Odası Başkanı Mohamad Janan ve yönetimiyle bir araya gelen Yurdunuseven ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisarlı iş insanları ile Suriyeli iş insanları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine katıldı. Görüşmelerde tarım, gıda ve ticaret alanlarında ortak çalışma imkanları değerlendirilirken, kurulacak iş birliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Yurdunuseven ve beraberindeki heyet, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Basel Hafız El-Suveydan'ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede özellikle tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Şam'da gerçekleştirilen yoğun temasların, Afyonkarahisar iş dünyasının uluslararası pazarlara açılmasına ve iki şehir arasındaki ekonomik bağların güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyon'un Ürünleri Şam'da Tanıtılacak - Son Dakika

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