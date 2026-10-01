Afyonkarahisar Bayat\'ta Sürdürülebilir Koyun Projesi\'ndeki işletmeler denetlendi

Afyonkarahisar'da hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve yetiştiricilik şartlarının yerinde değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Bayat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Sürdürülebilir Koyun Projesinde yer alan hayvancılık işletmelerinde denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletmelerin mevcut durumu ile proje çerçevesinde yürütülen uygulamalar yerinde incelenerek değerlendirmelerde bulunuldu.