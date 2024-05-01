Afyonkarahisar Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla kutlama mesajı yayınladı

Başkan Köksal yayınladığı kutlama mesajında 1 Mayıs tarihinin emekçilerin, birlik ve dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bizler için, alın teri ve emek en yüce değerdir. İnsana insan olarak değer veriyor, emeğe ve alın terine fazlasıyla saygı duyuyoruz. 1 Mayıs birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hukukun, demokrasinin, mücadelenin, barışın, kardeşliğin ve baharın günüdür. Ülkemizde ne yazık ki işgücü ucuzlamış, çalışanın hakkı masada kalmıştır. Ailesini geçindirmek ve evine ekmek götürmek için çaba gösteren emekçilerimizin daha rahat koşullarda, hakkını alarak yaşaması ulaşmak istediğimiz hedefler arasındadır. Asgari ücreti asıl ücret haline getirmek isteyen anlayışın yanlışlığını biliyoruz, görüyoruz. İşçi, memur, kadrolu, sözleşmeli, beyaz yaka, mavi yaka tüm emekçi kesimlerin yüksek enflasyon karşısında ezildiğini biliyoruz.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden önce söz verdik; Belediye çalışanlarımızın maaşlarını iyileştiriyoruz. Umarım ki Belediyemizin bu uygulamasının örnek oluşturacaktır. Afyonkarahisar Belediyesi olarak bütün çalışma arkadaşlarımız ile çok büyük bir aileyiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR