Afyonkarahisar Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Millet iradesinin yansıması olan Yüce Meclis'in kuruluşunun yıldönümüne erişmenin büyük mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Köksal, asırlık gururu şehrimizde yaşamanın verdiği sevinçle Afyonkarahisarlılar ve Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını ifade etti. Başkan Köksal mesajında, "Bitti denilen yerde yeniden başlamak, hürriyet sevdası ile karanlığa ışık yakmak ve istikbalimizi birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü kurmak Türk milletinin en karakteristik özelliklerindendir. Yüce Meclis'in kuruluşu da bu birlik ve beraberlik ile halkımızın iradesinin yönetime yansımasının yapı taşı olmuştur. TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü vesilesiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, halkın iradesini her şeyin üstünde tutan ulusal egemenliğimizin ve demokrasimizin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmedeki önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklara daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın en önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu hedefimizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla; çalışarak, üreterek, paylaşarak gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR