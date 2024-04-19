Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşların rahatı için gece gündüz çalışacak

Yerel

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, gece gündüz demeden vatandaşların rahatı için çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Köksal, belediye dış birimlerine yaptığı ziyaretlere devam etti. Yoğun çalışma temposundan kalan zamanları belediye müdürlüklerini ziyaret ederek değerlendiren Başkan Köksal, çalışma düzeni, araç ve ekipmanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Köksal bu çerçevede itfaiye müdürlüğü, makina ikmal müdürlüğü, su ve kanalizasyon müdürlüğü, asfalt şantiyesi ile otobüs işletmesini ziyaret etti. Başkan Köksal, atölyelerde çalışan personellere kolaylıklar dilerken, Afyonkarahiar'ı hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR