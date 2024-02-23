Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek\'ten Berat Kandili Mesajı

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Zeybek mesajında Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Gecesinin tüm İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi. Başkan Zeybek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İslam alemi olarak Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan mübarek Berat Kandiline kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Unutmayalım ki tövbe kendini bulma ve bilmenin, gönlü arındırmanın en güzel yoludur. Manevi duyguların kuvvetlendiği, sevgi, kardeşlik ve barış duygularının da içten hissedilerek yaşandığı müstesna gecelerimizden Berat Kandilini vesile bilerek yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek insanların mutluluğu için dua etmeliyiz. Vicdan muhasebesi ve kalp sorgulaması için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en kalbi duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece, ülkemize ve tüm İslam alemine kutlu olsun. Bu mübarek gecede dargınlıkları unutmalı, nefsimizle yüzleşip hata ve günahlarımız için yüce Allah'ımızdan af dilemeliyiz.

Rabbimizin affına sığınmak için eşsiz bir gece olan Berat Kandili elbette kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmamıza da vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Afyonkarahisarlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - AFYONKARAHİSAR