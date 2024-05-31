Afyonkarahisar Belediye Meclisi 27 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak

Yerel

Afyonkarahisar Belediye Meclisi 27 gündem maddesinin görüşüleceği toplantı ile 3 Haziran'da toplanacak.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 3 Haziran Pazartesi günü saat 18.30 da belediye meclisi toplantı salonunda toplanacak. 27 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda öne çıkan konu başlıklarının ise şunlar olduğu belirtildi:

"Belediye sosyal tesislerinde uygulanan fiyat tarifelerinde düzenleme yapılması talebi hakkında teklif. Vatandaşlarda gelen hız kesici taleplerinin değerlendirilmesi ile belediyedeki bazı müdürlüklerin kaldırılması ve farklı birimlerin müdürlüklere bağlanması konusundaki teklifler görüşülerek karara bağlandı." - AFYONKARAHİSAR