Afyonkarahisar Belediye Meclisi 27 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Meclisi 27 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak

Afyonkarahisar Belediye Meclisi 27 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 3 Haziran'da 27 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda belediye sosyal tesislerinde fiyat tarifeleri düzenlemesi ve bazı müdürlüklerin kaldırılması konuları da ele alınacak.

31.05.2024 14:54
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Afyonkarahisar Belediye Meclisi 27 gündem maddesinin görüşüleceği toplantı ile 3 Haziran'da toplanacak.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 3 Haziran Pazartesi günü saat 18.30 da belediye meclisi toplantı salonunda toplanacak. 27 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda öne çıkan konu başlıklarının ise şunlar olduğu belirtildi:

"Belediye sosyal tesislerinde uygulanan fiyat tarifelerinde düzenleme yapılması talebi hakkında teklif. Vatandaşlarda gelen hız kesici taleplerinin değerlendirilmesi ile belediyedeki bazı müdürlüklerin kaldırılması ve farklı birimlerin müdürlüklere bağlanması konusundaki teklifler görüşülerek karara bağlandı." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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