Afyonkarahisar Belediyesi, kaçak kuyumcu dükkanını mühürledi

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Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından açılan ve kent kamuoyunda geniş yankı bulan kuyumcu dükkanının mühürlendiği belirtildi.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde mülteci tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanına Afyonkarahisar Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemiştir. Gerekli denetimler ardından işyerinin kaçak olarak açıldığı anlaşılmıştır. Şehrimiz İmaret Camii karşısında kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen H.A. adlı sarrafiye, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetten men edilmiştir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen işletme için Belediyemizce gerekli cezai müeyyide uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR