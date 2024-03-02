Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi Mahalle Fırınlarını Muhtarlıklara Tahsis Etmeye Karar Verdi

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Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi, kentteki mahalle fırınlarının muhtarlıklara tahsis edilmesi yönünde karar aldı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, 2019-2024 döneminin son toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında gerçekleştirdi. AFBEL Otel'de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını Başkan yaptı. Başkan Zeybek, belediye meclis üyelerine kente kazandırdığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarından, vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplere ait trafik komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Ataköy-Kışlacık güzergahında çalışan minibüslerin güzergah değişikliği yapılması talebi hakkında teklif, komisyondan geldiği şekilde kabul edildi.

Belediye tarafından muhtelif mahallelerdeki mahalle fırınlarının mahalle muhtarlıklarına tahsis edilmesi, tahsis süresinin belirlenmesi, tahsis şartlarının belirlenmesi için belediye encümenine yetki verildi. - AFYONKARAHİSAR