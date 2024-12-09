Afyonkarahisar Belediyesi'nden CHP İl Başkanı'nın Şirketine İlişkin Fatura Açıklaması - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesi'nden CHP İl Başkanı'nın Şirketine İlişkin Fatura Açıklaması

Afyonkarahisar Belediyesi, CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın şirketinden kesilen faturaların toplam tutarının 665 bin TL olduğunu açıkladı. Belediye, alımların yasal süreçlere uygun şekilde yapıldığını vurgulayarak bilgi kirliliğini önlemek amacıyla açıklama yaptı.

09.12.2024 12:05
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Afyonkarahisar Belediyesi, CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın şirketinden kesilen faturalarla ilgili açıklamada, 2024 yılında kesilen faturalar tutarlarının yarım milyona yakın değil 665 bin TL olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta sonu İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayda, İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın şirketinden aynı günde 3'ü farklı tutarlarda 300 bin TL'ye yakın olmak üzere toplamda ise yarım milyona yakın tarım malzemeleri faturası kesildiği ortaya çıkmıştı. Haber üzerine Afyonkarahisar Belediyesi yaptığı açıklamada CHP İl Başkanı Erhan savunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afyonkarahisar Belediyesi'nde 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yapılan tüm ihaleler Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kayıt edilmektedir. EKAP kaydı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, yaptığımız 1 TL'den, milyonluk ihalelere kadar hepsini görebilir, kontrol edebilir ve uygunluğu olmazsa iptal edip soruşturma açılabilir. Bununla birlikte kanun ve yönetmelikler, kamu kurumlarına doğrudan temin imkanı tanımaktadır; birçok kamu kurumu doğrudan temin yöntemini kullanmaktadır. İlimizde oluşturulmaya çalışılan bilgi kirliliğini önlemek adına halkımıza açıklama yapılması zorunlu olmuştur. Er Tarım firması kuruluşundan bu yana Afyonkarahisar Belediyemize bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar gibi tarım aletleri satan bir firmadır. Geçmiş yıllarda alımı yapılan bazılarında ildeki tek yetkili firma oluşu sebebiyle yedek parça alımı alışverişimiz olmaktadır. 31 Mart seçiminden sonra ihale esaslarına göre aldığımız yedek parçalar mevcut aletlerin çalışması için zamanla deforme olan kırılan parçalardır. Afyonkarahisar Belediyesi Satın Alma Servisi, hangi konuda olursa olsun doğrudan temin ihalelerinde ilgili firmalara görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla piyasa araştırması ve ihaleye katılma çağrısı yapar. Bu çağrı sonrası katılanların teklifleri halka açık bir şekilde ihale usul ve esaslarına göre değerlendirilir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediyesi'nden CHP İl Başkanı'nın Şirketine İlişkin Fatura Açıklaması - Son Dakika

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