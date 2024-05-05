Afyonkarahisar Belediyesi Yöresel Ürünlerin Logo Kullanım Hakkı Başvurusunu Başlatıyor

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Afyonkarahisar Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili alınan yöresel ürünlerin, üretim ve satışını yapan işletmeler için 'logo kullanım hakkı' başvuru sürecini 6 Mayıs'ta başlatıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yöresel ürünlerin kalite ve standardının korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurular neticesinde Afyonkarahisar'ın toplam 50 ürününün coğrafi işaret tescilinin alındığı belirtildi. Bu ürünlerden 18'nin Afyonkarahisar Belediyesi, diğer 32 ürünün ise ilçe belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tescillenerek koruma altına alındığı ifade edildi.

Yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescilini alan kurumların, ilgili ürünün üretim ve satışını yapan işletmelere, bir dizi denetim sürecinden sonra 'logo kullanım hakkı' vermeye haiz olduğu belirtilen açıklamada, geçmişte logo kullanım hakkı kazanan birçok işletmenin toplu satış ve zincir marketlere ürün tedariki gibi ticari anlamda önemli kazanımlar elde ettiği vurgulandı. Bu çerçevede Afyonkarahisar Belediyesi'nin ilk etapta tescilini aldığı 13 ürünle ilgili 'logo kullanım hakkı' başvuru sürecini 6 Mayıs Pazartesi günü başlatacağı bildirildi.

Başvuru sürecinin 13 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi. Açıklamaya göre, logo kullanım hakkı için başvurusu alınacak ürünler ise şöyle; 'Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Afyon Lokumu, Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği, Afyon Hurma Baklavası, Afyon Bükmesi, Ağzıaçık, Afyon Kebabı, Patlıcan Böreği, Afyon Övmesi, Mercimekli Pilav, Göce Köftesi, Ak Pide ve Haşhaşlı Katmer.' - AFYONKARAHİSAR