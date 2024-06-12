Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ile Sendika Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
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Yerel

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ile Sendika Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ile yetkili sendika arasında toplu sözleşme imzalanırken, çalışanların maaşları ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılacak.

12.06.2024 13:21
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Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ile yetkili sendika arasında toplu sözleşme imzalanırken, sözleşme ile çalışanların maaşları ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Derviş Aynacı, belediyenin personel politikalarını güçlendirmek ve çalışanların refahını artırmak amacıyla Türk Yerel Hizmet-Sen ve Hak-İş ile toplu sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme ile belediye çalışanlarının hakları ve sosyal dengeleri göz önünde bulundurularak, daha adil ve dengeli bir çalışma ortamı oluşturulması hedefleniyor. Sözleşme çerçevesinde çalışanların maaşlarından sosyal haklara kadar birçok konuda iyileştirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ile Sendika Arasında Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika

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