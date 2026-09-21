Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunları 40 yıl sonra aynı bahçede buluştu

Afyonkarahisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 1984-1985 dönemi mezunları, mezuniyetlerinin 40'ıncı yılında aynı okul bahçesinde düzenlenen Mezunlar Buluşması programında bir araya geldi.

Dönemin öğrencilerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven'in organizasyonunu üstlendiği buluşmaya, 40 yıl önce öğrencilere ders veren öğretmenler de katıldı.

Programda 40 yıl önceki okul yoklaması yeniden yapılırken, mezunlar isimlerinin okunmasıyla öğrencilik yıllarını yeniden yaşadı. Dönemin okul kapısında satılan çam tatlısı ve bilimin de ikram edildiği buluşmada öğretmen ve mezunlar eski günleri yad ederek sohbet etti.

Yurdunuseven, 40 yıl sonra aynı okul bahçesinde öğretmenleri ve dönem arkadaşlarıyla buluşmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti.

Programda mezunlar tarafından Yurdunuseven'e kep ve cübbe giydirilirken, buluşma hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.