Afyonkarahisar\'da 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi Açıldı

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında şehitler dualarla yad edilirken, "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi" de hizmete açıldı.

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua edildi.

Program kapsamında Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve il protokolü, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Şehitlikteki programın ardından Zafer Meydanı'na geçen Vali Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Ömer Süt, açılışta yaptığı bilgilendirmede, merkezin 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlandığını belirterek, vatandaşların merkezi 10 gün boyunca ziyaret edebileceğini söyledi.

Program, anı çadırının gezilmesi ve Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde açılan 15 Temmuz temalı kitap sergisinin ziyaret edilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR