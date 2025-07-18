Afyonkarahisar'da 'Aile Kampı' Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Aile Kampı' Hazırlıkları Tamamlandı

Afyonkarahisar\'da \'Aile Kampı\' Hazırlıkları Tamamlandı
18.07.2025 16:42  Güncelleme: 16:51
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Aile Yılı çerçevesinde düzenlenecek olan Afyonkarahisar'daki Aile Kampı, 25-27 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Katılım ücretleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Etkinlik, aileler için eğlenceli aktiviteler ve dayanışma fırsatı sunacak.

Aile Yılı çerçevesinde Afyonkarahisar'da 'Aile Kampı' için hazırlıklar tamamlanırken, kampın 25-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı ve gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi, 2025 Aile Yılı'nda Aile Kampı düzenliyor. 25-26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Aile Kampı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Eğlenceli aktiviteler, keyifli anlar ve ailece unutulmaz bir deneyim için tüm aileler bu özel kampta buluşacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan bireye hitap eden projelere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, bu yıl Aile Yılı kapsamında unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Daha önceki yıllarda büyük ilgi gören Baba- Çocuk Kamplarının devamı niteliğinde olan Aile Kampı, bu kez çok daha geniş kapsamlı bir içerikle aileleri buluşturacak. Sosyal sorumluluk örneğiyle de öne çıkan Aile Kampı'nın katılım ücretleri, anlamlı bir destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bu sayede katılımcılar hem aileleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı bulacak hem de vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden kahramanlarımızın ailelerine katkıda bulunarak önemli bir dayanışma örneği sergilemiş olacak.

Üç gün sürecek kampta; eğlenceli aktiviteler, çeşitli oyunlar, sinema gösterimleri yer alacak. Katılımcılar, doğa ile iç içe güvenli bir ortamda hem eğlenecek hem de birbirleriyle olan bağlarını güçlendirme fırsatı bulacak.

"Ailelerimizi bu anlamlı kampımıza katılmaya davet ediyoruz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aile Kampı'nın toplumsal dayanışmayı ve aile içi iletişimi artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin sosyal bağlarını kuvvetlendirecek projeler üretmeye devam ediyoruz. 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, çocuklarımızı dijital dünyadan bir süreliğine uzaklaştırarak, aileleriyle daha güçlü bağlar kurmalarını ve sağlıklı bir dayanışma ortamı oluşmasını amaçlıyoruz. Hemşerilerimizi ve çevre illerden ailelerimizi bu anlamlı kampımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Aile Kampı'na katılmak isteyenler, ANMOT web sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabilecekleri ve Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağış makbuzu ile kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 'Aile Kampı' Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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