Afyonkarahisar\'da Ambulans Şoförlerine Sürüş Güvenliği Eğitimi Verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Başhekimliğinde görevli ambulans şoförlerine 'ambulans sürüş güvenliği eğitimi' eğitim verildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına kurumda görevli çok sayıda ambulans şoförü katıldı. Ambulans sürüş güvenliği eğitimi, acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan ambulans sürücülerine, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlarda yapmaları gereken doğru manevraların ve diğer güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amacıyla eğitim verildi. Eğitimde ambulans kazalarının ve ambulans yangınlarının önlenmesi, gerçekleşebilecek bir ambulans yangınına etkin müdahale edilmesi ve ambulans sürücülerinin psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması gibi konularda da teorik ve uygulamalı eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR