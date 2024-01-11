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Afyonkarahisar'da Ambulans Şoförlerine Sürüş Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Ambulans Şoförlerine Sürüş Güvenliği Eğitimi Verildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Başhekimliğinde görevli ambulans şoförlerine 'ambulans sürüş güvenliği eğitimi' verildi. Eğitimde, ambulans sürücülerine trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlarda yapmaları gereken doğru manevraların ve diğer güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amaçlandı. Ayrıca, ambulans kazalarının ve ambulans yangınlarının önlenmesi, gerçekleşebilecek bir ambulans yangınına etkin müdahale edilmesi ve ambulans sürücülerinin psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması gibi konular da teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Afyonkarahisar\'da Ambulans Şoförlerine Sürüş Güvenliği Eğitimi Verildi
11.01.2024 - 12:33,
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Sağlık Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar 112 Acil Sağlık Başhekimliğinde görevli ambulans şoförlerine 'ambulans sürüş güvenliği eğitimi' eğitim verildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen eğitim çalışmasına kurumda görevli çok sayıda ambulans şoförü katıldı. Ambulans sürüş güvenliği eğitimi, acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan ambulans sürücülerine, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlarda yapmaları gereken doğru manevraların ve diğer güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amacıyla eğitim verildi. Eğitimde ambulans kazalarının ve ambulans yangınlarının önlenmesi, gerçekleşebilecek bir ambulans yangınına etkin müdahale edilmesi ve ambulans sürücülerinin psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması gibi konularda da teorik ve uygulamalı eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ambulans Şoförlerine Sürüş Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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