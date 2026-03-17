Afyonkarahisar\'da Bebek Destek Projesi

17.03.2026 14:35
İhtiyaç sahibi ailelere doğum sonrası destek sağlayan proje, dezavantajlı ailelere yardımcı olacak.

Afyonkarahisar'da doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmek ve dezavantajlı aileleri desteklemek amacıyla önemli bir sosyal destek projesi hayata geçiriliyor.

Vali Dr. Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş himayelerinde ve koordinesinde Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin 2 yaşına kadar bez ve kıyafet ihtiyaçları karşılanacak.

Proje ile özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle çocuk sahibi olma konusunda kaygı yaşayan ailelerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden ailelere projeye ilk katılımda çocuk başına 2 bin TL, ardından her 3 ayda bir bin 500 TL bez desteği sağlanacak.

Vali Dr. Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş proje çerçevesinde ilk ziyaretlerini de gerçekleştirdi. Akmescit ve Hasan Karaağaç mahallerinde ikamet eden 4 farklı aileyi ziyaret eden Nagihan Aktaş, ailelere çeşitli hediyeler takdim etti.

Yaklaşık bin bebeğin faydalanmasının planlandığı proje ile dezavantajlı ailelerin bebek bakımına ilişkin ekonomik yüklerinin azaltılması, bebeklerin hijyen ve sağlık şartlarının desteklenmesi ve aile refahının güçlendirilmesi amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
