Afyonkarahisar'da Berat Gecesi Huşu İçinde Geçti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Berat Gecesi Huşu İçinde Geçti

Afyonkarahisar\'da Berat Gecesi Huşu İçinde Geçti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Berat Gecesi programında cemaat, ellerini semaya açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut ilçesinde ise Büyük Camide yapılan programda camiler tıklım tıklım dolarken, bazı vatandaşlar avlularda ibadet etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşayarak ağladı. Program sonrasında ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

25.02.2024 01:00
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Berat Gecesi Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen program ile huşu içinde geçerken, cemaat ellerini şükür ve af dilemek için semaya açtı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde de Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Berat Kandili Türkiye'nin dört bir yerinde idrak edilirken, Şuhut ilçesinde de Büyük Camide program yapıldı. Camileri tıklım tıklım dolduran Şuhutlu vatandaşların bazıları camilerde yer bulamayınca avlularda ibadet etti. Büyük Camide din adamları tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, ardından ilahilerle devam etti. Program esnasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşayarak ağladıkları gözlemlendi. Program sonrasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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