Afyonkarahisar\'da Bilim Paneli Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Liselerde Bilim Uygulamaları Yıl Sonu Paneli"ne 10 farklı liseden gelen 55 öğrenci ve 20 danışman öğretmen farklı tema ve konularda hazırladıkları sunumlarıyla bilimsel düşünceyi sahneye taşıdı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu Liselerinin katılım gösterdiği panelin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Musa Dinçgez, Şube Müdürü Hayati Duman, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasında Musa Dinçgez, öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri bilimsel çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilimin yaşamın her alanında yol gösterici olduğuna dikkat çekti.

Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Hüseyin Volkan Söker'in danışmanlığında gerçekleşen müzik resitali, etkinliğe sanatsal bir boyut kazandırdı. Panel sonunda danışman öğretmenlere ve öğrencilere katılım sertifikaları takdim edilirken, geleceğin bilim insanlarını destekleyen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür edildi. - AFYONKARAHİSAR