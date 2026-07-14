Cinayetin işlendiği durakda minibüs seferleri durduruldu

Afyonkarahisar'da dün cinayet işlemi ve durak başkanının ölümüyle sonuçlanan olayın ardından, cinayetin yaşandığı durak da minibüs seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Uydukent Minibüs Durağı Başkan Vekili Kazım Adıbelli tarafından yapılan yazılı açıklamada, Durak Başkanı Osman Bulaş'ın vefatı nedeniyle bugün minibüs seferlerinin gerçekleştirilmediği vurgulanarak, yarından itibaren seferlerin yeniden başlayacağı kaydedildi. Adıbelli, 16 Temmuz Perşembe günü ise ilgili kurumlarla kalıcı çözümler için görüşmeler yapılacağını ifade etti. Adıbelli, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile görüşmelerin devam ettiği belirterek, süreç boyunca sağduyu içerisinde hareket ettiklerini ve kamuoyunun anlayışına teşekkür ettiklerini kaydetti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli planlamaların yapıldığını belirten Adıbelli, yarın itibarıyla Uydukent Minibüs Durağı'na bağlı araçların yeniden seferlerine başlayacağını açıkladı. - AFYONKARAHİSAR