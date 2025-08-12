Afyonkarahisar\'da Dolu Zararını İnceleyen Milletvekili Çiftçilerin Yanında

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven geçtiğimiz günlerde ilde etkili olan dolu yağışı sonrası tarım arazilerinin zarar gördüğü Nuribey Beldesi'nde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Afyonkarahisar genelinde geçtiğimiz cuma günü etkili olan dolu yağışı, başta Nuribey Beldesi olmak üzere birçok bölgede tarım arazilerinde ciddi zarara yol açtı. Yaşanan afetin ardından bölgedeki durumu yerinde incelemek amacıyla AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Divan Katip Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven; AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, Tarım İl Müdürü Özkan Parlak, Nuribey Belediye Başkanı Halil Kaya, Belde Başkanı İsmail Kaya ve çiftçilerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında zarar gören tarlalarda üreticilerle görüşen heyet, çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti dinledi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde başlattığı hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yurdunuseven', her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurguladı.

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tarım İl Müdürlüğümüz ivedilikle bölgede hasar tespiti yapmasının ardından çiftçilerimizin zararının karşılanması için elimizden geleni yapacağız inşallah. Üreticimizin emeğini korumak ve tarımsal üretimin sekteye uğramaması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR