Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi

03.06.2022 15:57

Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, 1-7 Haziran 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası dolaysıyla 'El Sanatları Teknoloji' sergisi açtı.

Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, 1-7 Haziran 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası dolaysıyla 'El Sanatları Teknoloji' sergisi açtı.

Zafer Meydanında düzenlenen el sanatları teknoloji sergisinin açılışı törenle yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, şube müdürleri, öğretmen ve kursiyerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Namık Kemal İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri beğeniyle izlendi. Burada açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkez Müdürü Semra Güzbey, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2021- 2022 eğitim öğretim yılında bugün itibariyle toplam bin 565 kurs açılmış olup 44 bin 209 kursiyere hizmet etmiş bulunuyoruz. Kurs kayıtlarımız halen devam etmektedir. İsteyen tüm vatandaşlarımız bu kurslarımıza başvuru yapabilirler" dedi.

Vali Yardımcısı Boztepe, tüm kursiyerlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bin 565 kursun açılması inanılmaz. Bu kurslara katılan emek veren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ve misafirler kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladıkları ürünleri inceledi.

Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi
Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi
Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi
Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi - Son Dakika

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