Afyonkarahisar'da elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı

02.03.2022 22:41
Afyonkarahisar'da elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, aynı zamanda telefon ve internet şebekeleri de yaklaşık 1 saat süreliğine devre dışı kaldı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, aynı zamanda telefon ve internet şebekeleri de yaklaşık 1 saat süreliğine devre dışı kaldı.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kent merkezindeki Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahalleri başta olmak üzere bir çok bölgede yaklaşık 2 saat elektrik kesintisi yaşandı. Elektriklerle birlikte cep telefonu ve internet şebekeleri de yaklaşık 1 saat devre dışı kalırken, iletişim sağlanamadı. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu elektrik kesintisi yaşanan bölgelerin büyük çoğunluğuna sonunda enerji verilebildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Esentepe, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandı - Son Dakika


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