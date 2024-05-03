Afyonkarahisar'da Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar\'da Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen İmam Hatip Okulları arası 'Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması' ödül töreni yapıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da törene katılarak öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

03.05.2024 09:46
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Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen İmam Hatip Okulları arası "Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması" ödül töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da "Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması" ödül törenine katıldı. Yarışmaya katılan hafız öğrencileri ve onları yetiştiren hocalarını tebrik eden İl Müftüsü İmamoğlu, öğrencilere duasıyla başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Hattat, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Genç Muhafızlar Hafızlık Bölge Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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