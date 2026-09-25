Afyonkarahisar\'da hükümlü ve tutukluların eserleri sergide ziyaretçilerle buluştu

Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutukluların eserleri sergide ziyaretçilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutukluların 'Sanat ve Geri Dönüşüm' sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Başsavcılık himayesindeki 'Dijital Adımlarla Özgürlük' Projesi kapsamındaki sergiyi Vali Dr. Naci Aktaş inceledi; projeyle dijital okuryazarlık ve sosyal uyum amaçlanıyor.
Afyonkarahisar'da hükümlü ve tutukluların toplumsal hayata yeniden ve daha güçlü şekilde katılımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan "Sanat ve Geri Dönüşüm" sergisi ziyaretçilerini ağırladı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde, Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Dijital Adımlarla Özgürlük" Projesi kapsamında hazırlanan sergide, mahkumların hazırladığı çeşitli sanat ve geri dönüşüm eserleri yer aldı.
Sergiyi ziyaret eden Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, mahkumlar tarafından hazırlanan eserleri inceleyerek proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Proje ile mahkumların dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi ve tahliye sonrasında topluma daha güçlü şekilde kazandırılmaları hedefleniyor.
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